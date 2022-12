Continua il percorso avviato dal Comune insieme alla Fondazione per l’Innovazione Urbana per accompagnare l’evoluzione dei centri sociali autogestiti dagli anziani, nati prevalentemente tra gli anni ‘70 e ‘80, nelle Case di Quartiere.

Si tratta di due iniziative per costruire il futuro della Rete delle Case a partire dal racconto e dalla valorizzazione della memoria del passato.

La prima è l’apertura del bando “Un’identità per le Case di Quartiere di Bologna”, un concorso nazionale di idee che mira a selezionare la migliore proposta per realizzare la nuova immagine coordinata delle Case.

Il concorso, promosso in collaborazione con AIAP – Associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva, si rivolge a professionisti e alle professioniste della grafica, del design e della comunicazione e resterà aperto fino alle 12 del 13 febbraio 2023.

I proponenti sono chiamati a ideare un marchio/logotipo rappresentativo delle peculiarità delle Case ma anche un nome e un payoff che esprimano in termini sia visivi che verbali le intenzioni comunicative proposte con il marchio/logotipo.

La nuova immagine dovrà essere applicabile agli edifici per mezzo di supporti analogici e/o digitali (insegne, adesivi, colori ecc.) al fine di rendere le Case di Quartiere riconoscibili esternamente ed eventualmente anche negli spazi interni, avere una riconoscibilità generale ma una declinazione (cromatica, stilistica, grafica, ecc.) differenziata per ognuno dei sei quartieri.

Saranno premiati i progetti che più di tutti si distingueranno per l’originalità e la coerenza tra il segno grafico del marchio/logotipo e il payoff, per la riconoscibilità e l’efficacia comunicativa dei vari elementi proposti e per la rispondenza ai requisiti di usabilità e alle linee guida contenute nella documentazione del bando.

Al primo classificato verrà riconosciuto un premio di 5.500 euro, al secondo classificato di 1.500 euro e al terzo classificato di 1000 euro.

Maggiori informazioni https://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/45-uncategorised/2987-aperto-il-bando-per-la-nuova-identita-visiva-delle-case-di-quartiere

La seconda iniziativa è una raccolta collettiva aperta a tutti i cittadini e le cittadine di materiali che possano restituire testimonianze personali e autentiche di come erano vissute le Case: foto, video, manifesti, locandine, pagine di diario, lettere e tutto ciò che può aiutare a conoscere i momenti di quotidianità, intimi, di condivisione, festa, socialità, sportivi e ricreativi e che sappiano raccontare, anche ai più giovani, delle storie su questi luoghi, per tramandarle e renderle parte di un patrimonio comune.

L’obiettivo è conoscere la storia di questi spazi a partire dagli occhi di chi nel tempo li ha vissuti ed animati e allestire una mostra all’inizio del 2023 in cui le prospettive e i ricordi personali si trasformeranno in storie collettive e condivise.

La raccolta sarà attiva fino al 31 gennaio 2023, per contribuire si può scrivere una mail all’indirizzo immaginazionecivica@fondazioneinnovazioneurbana.it, telefonare al numero 327.3428018, oppure chiedere informazioni presso la Casa di Quartiere più vicina.

Maggiori informazioni https://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/45-uncategorised/2969-prendi-parte-alla-raccolta-collettiva-dei-materiali-delle-case-di-quartiere-di-bologna

Le Case di Quartiere

L’insieme delle 33 Case di Quartiere è un patrimonio, un’infrastruttura civica diffusa a disposizione di tutti che offre spazi per le nuove forme di socialità ed è aperta alla sperimentazione di servizi di prossimità.

Il percorso di accompagnamento ha come obiettivi a breve termine: la definizione dei valori della rete delle Case di Quartiere e la creazione di un sistema unitario, riconoscibile anche dal punto di vista comunicativo, nel rispetto dell’identità dei singoli luoghi; un maggiore coordinamento delle Case a livello territoriale; il supporto all’apertura delle Case e il riavvio delle attività in seguito alla pandemia.