La Pubblica Assistenza Ozzano San Lazzaro inaugura la nuova arrivata tra gli autoveicoli a disposizione dell’Associazione per gli interventi e i vari servizi alla cittadinanza, un’ambulanza moderna e dotata dei migliori sistemi di sicurezza e sanificazione.

Un prezioso traguardo, concretizzato grazie alle donazioni, e dedicato in particolare ad una famiglia che da tempo sostiene attivamente l’Associazione, ma anche a tutti i volontari – presenti e passati – che hanno dedicato il loro tempo libero per supportare la cittadinanza e gli Enti convenzionati.

Un impegno ormai decennale, entrato nel tessuto sociale dei territori di Ozzano e San Lazzaro, e incentivato dalla passione e dal desiderio di mettersi al servizio del prossimo.