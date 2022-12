Il fenomeno di degrado del Centro Storico, più volte segnalato anche dalle testate giornalistiche locali, è stato già da tempo affrontato dalla Polizia di Stato. La consapevolezza che i contesti di degrado urbano hanno un’altissima incidenza criminogena e dunque richiedono un intervento deciso e preventivo che ne disinneschi tale potenzialità, ha indotto Questore a predisporre specifici e continuativi servizi di controllo nel quadrilatero urbano compreso tra via Secchi, via Roma, via Nobili via Bellaria, nonché nei parchi Pubblici e nell’area della Stazione F.S.

Nella predisposizione dei suddetti servizi il Signor Questore ha tenuto conto del fatto che l’impegno della Polizia di Stato, sebbene fondamentale, non è da solo sufficiente ad affrontare i problemi di microcriminalità e degrado urbano che caratterizzato alcune zone della città, ma è necessario il contributo di tutte le Forze di Polizia e di alcuni enti pubblici ciascuno chiamato a intervenire nella propria sfera di competenza in modo da fronteggiare la situazione attraverso un approccio a 360°.

Per tale ragione, il Signor Questore ha predisposto servizi interforze che hanno coinvolto, oltre alla Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Polizia Locale, nonché la Guardia di Finanza e l’AUSL che hanno unito le rispettive competenze al fine di effettuare gli accertamenti in tema di sicurezza alimentare nel rispetto del Regolamento 852/2004.

Inoltre, la puntuale mappatura del territorio di riferimento e lo studio del contesto socio/economico esistente ha permesso di affiancare agli ordinari controlli generici anche controlli mirati nei confronti di specifici obiettivi della zona cd. del Quadrilatero, conseguendo, dal 1 luglio al 30 novembre, i risultati qui sinteticamente descritti:250 servizi svolti; 872 persone identificate;108 veicoli controllati; 55 esercizi pubblici controllati; 3 arresti effettuati; 314 documenti controllati;19 denunce presentate aventi come zona di riferimento il cd. Quadrilatero; 49 sanzioni amministrative di cui 42 emesse per violazione delle ordinanze anti-alcol; 476 sanzioni al codice della strada;

­Sostanza stupefacente sequestrata: 22,42 g hashish; 1,84 g cocaina.