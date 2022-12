Sereno o poco nuvoloso per nubi prevalentemente alte e stratiformi, con foschie dense e banchi di nebbia in pianura e nelle vallate appenniniche al mattino e dopo il tramonto. Temperature minime in diminuzione, comprese tra -1 e 1 grado nelle aree urbane ma con valori localmente anche inferiori nelle aree aperte extraurbane. Lievemente sopra zero sulla costa. Gelate diffuse. Massime pressoché stazionarie, comprese tra 5 e 8 gradi. Venti deboli o quasi assenti. Mare poco mosso, quasi calmo sotto costa.

(Arpae)