Oggi in Sala Tricolore il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi e il presidente del Consiglio comunale, Matteo Iori hanno consegnato a Egidio Campari il Primo Tricolore per i servizi resi alla comunità reggiana durante la sua carriera come direttore di Farmacie comunali riunite (Fcr).

Egidio Campari, 73 anni, laureato in farmacia, ha ricoperto il ruolo di direttore generale delle Farmacie comunali riunite dal 1995 alla pensione, poco più di un anno fa, dopo essere stato dal ’76 in poi farmacista e successivamente dirigente di settori della stessa azienda, affrontando con preparazione e professionalità tutte le sfide degli ultimi decenni e, quale direttore, facendo di Fcr un’azienda pubblica efficiente, con conti in ordine e ottime performance in grado di finanziare il welfare della città.

La mozione per la consegna di una copia del Primo Tricolore a Campari, presentata nel 2021 dal consigliere Claudio Bassi, fu approvata all’unanimità “quale segno tangibile dell’intera città come riconoscenza per la sempre dimostrata professionalità, disponibilità e attaccamento all’Azienda e alla città e per la magistrale attività aziendale svolta”.

Oggi erano presenti anche l’assessore al Welfare Daniele Marchi, il presidente di Fcr, Andrea Capelli e il nuovo direttore Carlo Bergamini.