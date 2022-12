E’ ricoverata in gravi condizioni con prognosi riservata all’Ospedale di Baggiovara una ragazza di 17 anni che, stamane intorno alle 6:00 sulla Fondovalle-via Vignolese a Marano sul Panaro, è stata investita da un’auto mentre, secondo testimoni, attraversava la strada probabilmente per raggiungere la fermata del bus. Sbalzata a diversi metri di distanza, nella caduta la giovane avrebbe riportato un grave trauma cranico. La dinamica è in corso di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti per i rilievi.