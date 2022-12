Sabato a Roma si è svolta l’Assemblea Ordinaria Elettiva Federazione Sport Sordi Italia (FSSI) che ha formato il nuovo Consiglio Federale per il triennio 2022-2025. Il Consiglio che dunque accompagnerà società e atleti fino ai prossimi Giochi olimpici silenziosi (Deaflympics) in programma nel 2025 a Tokyo. Presidente Federale è stato confermato Guido Zanecchia, che lo scorso anno aveva ratificato a Bologna la scelta di collocare a Castelnovo ne’ Monti il centro federale sperimentale Sport Sordi Italia. Scelta poi rinnovata nei giorni scorsi per i prossimi tre anni.

Proprio per questo motivo, è intervenuto all’assemblea, in sostituzione del Sindaco Enrico Bini influenzato, l’Assessore al Bilancio, Daniele Valentini. Nel suo intervento Valentini ha affermato: “Essere arrivati al ruolo di centro federale per la FSSI per noi ha significato aver raggiunto un risultato le cui basi risalgono a 30 anni fa, quando fu lanciato il progetto Castelnovo Monti – Un paese per lo Sport. Ma come sempre succede, il raggiungimento di un traguardo rappresenta anche l’inizio di una nuova sfida, ed è per questo che, anche grazie al fondamentale sostegno della Regione Emilia-Romagna e in particolare del Capo della segreteria politica della Presidenza, Giammaria Manghi, abbiamo iniziato le attività di Centro Federale lo scorso anno accogliendo i raduni, gli stage e i corsi tecnici che hanno permesso di conoscerci, di farvi incontrare il nostro territorio, di farvi scoprire i nostri impianti sportivi, la nostra comunità, le nostre società sportive, le nostre aziende dove si realizzano prodotti tipici come il Parmigiano-Reggiano di montagna. Avete avuto l’opportunità di usufruire del centro audiologico del nostro Ospedale Sant’Anna, dove effettuare le visite audiometriche per l’eleggibilità olimpica.

Abbiamo lavorato insieme e tanto, e l’entusiasmo che ci abbiamo messo ha portato la vostra Federazione a condividere la nostra partecipazione a un bando che ci ha permesso di ottenere un finanziamento sul Pnrr di 5 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo Palazzetto dello sport, ed a questo si affianca il fondamentale rinnovo del Centro Federale FSSI a Castelnovo fino al 2025. Voglio quindi cogliere l’occasione per ringraziarvi, voi atleti e tutta la federazione, insieme alla Regione, per questa collaborazione che porta tanti benefici, in particolare due: grazie a voi Castelnovo è cambiata, è migliorata, è cresciuta, e in secondo luogo stiamo diffondendo nel concreto una cultura dello sport in cui esercizio fisico, inclusione, accoglienza, amicizia, legame con il territorio sono concetti uniti che si sostengono a vicenda e progrediscono insieme”.

Valentini ha concluso dando l’arrivederci a presto agli atleti della FSSI a Castelnovo, prima di ricevere una targa di ringraziamento da parte della Federazione, per il lavoro svolto insieme e l’accoglienza ricevuta in questo primo anno di Centro Federale.