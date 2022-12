Oggi verso le 15, in località Stuffione di Ravarino, una cisterna che trasportava liquame, per cause in corso di accertamento è uscita di strada lungo via Muzza. Il conducente del mezzo pesante, estratto dall’abitacolo con l’aiuto dei Vigili del fuoco, è stato assistito dai sanitari del 118, sul posto anche con elisoccorso. Pare che nessun altro mezzo sia rimasto coinvolto.