Nell’ultimo Consiglio comunale, tenutosi il 20 dicembre 2022, il gruppo di maggioranza e il gruppo di minoranza hanno presentato rispettivamente un ordine del giorno e una mozione: entrambi avevano ad oggetto «Sostegno ed adesione alle iniziative di Coldiretti contro il cibo sintetico».

Maggioranza e minoranza hanno quindi trovato un accordo per un testo emendato, a sostegno delle iniziative proposte da Coldiretti per contrastare l’uso e la produzione del “cibo sintetico”. I consiglieri vignolesi sono d’accordo con Coldiretti quando denuncia gli esiti pregiudizievoli per l’ambiente del cibo sintetico fabbricato a mezzo di bioreattori e come gli impatti omologanti di un modello produttivo distante dalle specificità territoriali locali possano cancellare le produzioni tipiche, distintive e tradizionali connesse alla varietà della biodiversità locale. Ricordiamo che l’Emilia Romagna con 44 prodotti Dop e Igp rappresenta la quota più importante in questo ambito a livello nazionale e che la produzione agroalimentare della nostra regione vanta un fatturato di quasi 5 miliardi di euro, capace di coprire il 16% dell’export totale di settore in Italia. Per queste ragioni, la sindaca Emilia Muratori aveva già firmato la petizione lanciata da Coldiretti, firmata, tra gli altri, anche dall’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi e dal presidente della Regione Stefano Bonaccini. Ora anche tutto il Consiglio comunale di Vignola si è schierato a sostegno della campagna di Coldiretti.