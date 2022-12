Giovedì 22 e venerdì 23 dicembre Concordia aspetta il Natale con il concerto degli auguri, letture in biblioteca per adulti e bambini e uno scambio di regali a sorpresa al centro sportivo per bambini e ragazzi.

Giovedì 22 dicembre alle ore 21:00 presso la sala polivalente della scuola secondaria Zanoni il Coro Moderno Mousikè della Fondazione scuola di musica Andreoli presenta lo spettacolo “Note di Natale”: un concerto dal sapore natalizio, con brani che spazieranno dal gospel al rock, dal soul al pop, dall’etnico al musical per festeggiare il Natale. Il concerto ad ingresso gratuito sarà l’occasione per gli auguri del sindaco Luca Prandini alla cittadinanza e un brindisi offerto dalla giunta comunale.

Venerdì 23 dicembre doppio appuntamento nella Biblioteca comunale di via per San Possidonio.

Alle ore 17 la Biblioteca di Babbo Natale propone la lettura dedicata ai bimbi dai 3 ai 6 anni “Come nascondere un leone a Natale e altre storie”, a cura di Luisa Quaglia.

Alle ore 21 lettura per il pubblico adulto di due racconti brevi di Giuseppe Pederiali, scrittore che nelle sue opere ha narrato le storie e le tradizioni della bassa modenese. Con la voce narrante di Manuela Parenti ascolteremo un racconto “buono”, “Miracolo di Natale”, nella tradizione delle fole che si leggevano davanti al fuoco, ed un racconto “cattivo”, “Il regalo”, che poi cattivo-cattivo non è, considerato che un insolito Babbo Natale distribuisce graditi doni nella mondana terra d’Emilia.

Per bambini e ragazzi fino agli 11 anni è attivo presso il centro sportivo di Via Togliatti fino al 5 gennaio un winter camp promosso da World Child e Uisp, e venerdì 23 dicembre dalle 16 alle 18 grande festa con scambio di regali a sorpresa per tutti i partecipanti al centro invernale e i loro amici.

In piazza Borellini i più piccoli possono “spedire” la letterina a Babbo Natale grazie alla speciale cassetta postale realizzata da Pro Loco Concordia. Sarà inoltre possibile ammirare una installazione di alberi di Natale realizzati a cura di aziende, associazioni e commercianti. Fino al 6 gennaio i cittadini possono votare l’albero più bello e regalare a dipendenti e volontari buoni sconto nei negozi di Concordia.