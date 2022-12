Giovedì 22 dicembre, alle ore 18.30, presso la Biblioteca Sognalibro, si terrà al cerimonia di intitolazione della Sala Studio alla memoria di Piero Angela. Una scelta carica di significati per la nostra comunità: valorizziamo uno spazio che è un punto di riferimento per studenti e universitari, legandone la fruizione ad un personaggio come Piero Angela, che rappresenta la storia e l’eccellenza della divulgazione scientifica in Italia.

Da giovedì quindi il cuore pulsante della cultura a Casalgrande darà il giusto riconoscimento ad una figura centrale della vita pubblica italiana come Angela. A sottolineare l’importanza del momento, una breve cerimonia che vedrà alle 18.30 il suo inizio, alla presenza dell’amministrazione, seguita dalla proiezione di due videomessaggi di Ruggero Rollini e Massimo Polidoro. Si tratta di due figure molto rilevanti della divulgazione scientifica in Italia, ambedue per anni collaboratori di Piero Angela.

Rollini, laureato in chimica e comunicatore della scienza, con il format “La Scienza sul Divano” ha intervisto scienziati e divulgatori, tiene conferenze e incontri nelle scuole e dal 2019 ha collaborato alla realizzazione di Superquark+ per RaiPlay. Massimo Polidoro è un giornalista, scrittore, divulgatore scientifico e blogger italiano, segretario nazionale del Cicap, Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze, fondato nel 1989 con l’obiettivo di diffondere la mentalità scientifica e lo spirito critico . Dal 1989 lavora in televisione, sia in Italia che all’estero: da anni è una presenza fissa a Superquark dove conduce la rubrica “Psicologia delle bufale”. Pur collaborando da sempre con Piero Angela, in passato aveva già curato per lo stesso programma la rubrica “Psicologia dell’insolito”.