Torna per il quarto anno consecutivo La Magia dei Colori, l’iniziativa che illuminerà il Natale dei pazienti ricoverati al Policlinico e all’Ospedale di Baggiovara. Oltre 350 bambini hanno realizzato più di 500 piccoli manufatti che proprio in questi giorni sono in fase di consegna ai pazienti ricoverati nei reparti dei due ospedali della città. Il recapito materiale avverrà per tramite del personale infermieristico dei singoli reparti con l’aiuto dei volontari. Dentro ciascuna busta il paziente troverà un disegno a tema natalizio realizzato da un bimbo di età compresa tra i 3 e i 6 anni, nonché una cartolina augurale a firma dell’Azienda e degli enti coinvolti.

Al progetto hanno aderito le scuole dell’Infanzia Madonna della Neve di Corlo, la Fondazione Coccapani di Fiorano, la Scuola dell’infanzia e Primaria Paritaria” San Giuseppe” di Sassuolo, il Servizio Educativo 0/6 “Il Girotondo”. L’iniziativa ha visto il patrocinio dei comuni di Formigine, Fiorano, Maranello e Sassuolo ed è stata coordinata dal Servizio Comunicazione e Informazione dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria in collaborazione la Direzione Professioni Sanitarie e le Associazioni di Volontariato e grazie al contributo e supervisione fondamentali della maestra Maria Del Prete della Scuola San Giuseppe di Sassuolo.

“Sono molto felice di ospitare per la quarta volta questa iniziativa – spiega il dottor Paolo Barbieri, Responsabile del Servizio Comunicazione e Informazione dell’AOU di Modena -, che mira a portare un sorriso e un raggio di luce a quelle persone che, purtroppo, devono trascorrere le feste in ospedale. Un gesto di attenzione e di umanizzazione per il quale desidero ringraziare, oltre ai bambini, le maestre che hanno guidato i piccoli con lavori individuali e di gruppo sul tema del Natale e delle leggende natalizie. Vedere l’espressione di gioia delle persone che ricevono il dono è davvero una grande soddisfazione.

Nessuna busta è uguale all’altra e al loro interno i disegni raffigurano, ciascuno a modo suo, il tema del Natale attraverso gli occhi e l’animo dei piccoli che, guidati e istruiti dalle insegnanti, hanno interpretato a loro modo il tema della solidarietà.

“Anche quest’anno continua e nel contempo si amplia “La magia dei colori”, grazie alla continua collaborazione con l’Azienda ospedaliero – universitaria siamo riusciti ad unire tante scuole, creando una forte sinergia e aumentando il numero di biglietti dedicati ai pazienti. Tutti i bambini, nella loro semplicità e purezza, hanno preparato con molta cura ogni biglietto creando piccole ed uniche opere d’arte che speriamo portino qualche sorriso ai pazienti, ma anche ulteriore forza e tenacia”. – ha commentato Maria Del Prete.

L’ormai gradita consuetudine de La Magia dei Colori quest’anno si è incrociata con un’altra gradita iniziativa per “colorare” i nostri ospedali. Si tratta di “Natale a colori” storica iniziativa delle scuole con l’Azienda USL di Modena che quest’anno è approdata all’Ospedale di Baggiovara. Qui, nella hall, sono esposti i disegni realizzati dai bambini della scuola dell’Infanzia e Nido “San Giovanni Battista” di Baggiovara che hanno aderito al progetto che fa fa parte del programma Sapere&Salute promosso dall’azienda AUSL.

Ogni sezione della scuola e i bambini più grandi hanno preparato alcuni cartelloni che sono affissi in ospedale per allietare le feste ai pazienti, alle loro famiglie e a tutto il personale ospedaliero augurando a tutti un Natale di Luce e speranza.