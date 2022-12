L’Amministrazione Comunale, a nome di tutta la comunità, si complimenta per il risultato raggiunto da “Efelidi – Bottega di artigianato tessile” a solo un anno dalla sua apertura. La realtà nonantolana, che si occupa di creazioni riscoprendo antiche tecniche di lavorazione artigianale, è tra i vincitori del bando “Incredibol! promosso e coordinato dal Comune di Bologna e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna attraverso un protocollo d’intesa triennale sullo sviluppo di un settore ad alto potenziale di crescita per il territorio.

Efelidi – Bottega di artigianato Tessile

E’ un progetto unico che mette insieme artigianato, sostenibilità e creatività realizzato da Elisa Silvestri. L’imprenditrice fa parte delle 30 donne che hanno partecipato al percorso di “Empowerment femminile “Le imprese delle Donne”, finanziato dalla Regione Emilia Romagna, e realizzato dall’Unione dei Comuni Terre d’Acqua in collaborazione con Extrafondente, l’Associazione Microfinanza e Sviluppo e Think Tank Period.

Bando “Incredibol!

Il progetto d’impresa di Efelidi, che si trova a Nonantola in via Vittorio Veneto 176, è uno dei 10 selezionati tra i 46 provenienti da tutta l’Emilia Romagna nell’ambito dei settori Imprese Culturali e Creative (ICC). Oltre al contributo in denaro di 12.000 euro, i vincitori beneficiano di un accompagnamento su misura per far crescere il proprio progetto d’impresa, attraverso un mix di servizi messi a disposizione dalla rete dei partner: consulenze, formazione e promozione, oltre alla possibilità di ottenere spazi in comodato d’uso gratuito per sviluppare il proprio progetto d’impresa.