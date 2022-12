Sassuolo accoglie il nuovo anno con un appuntamento musicale: Lunedì 02 gennaio 2023, alle ore 21, presso la Chiesa di Sant’Antonio da Padova, in Via Fossetta 37 si terrà infatti il “Concerto per il nuovo anno”, un programma che combina le brillanti sonorità del flauto e la sontuosità dell’arpa alla dolcezza del repertorio corale.

Organizzato dall’Associazione Culturale Cantieri D’Arte, il concerto vedrà come protagonisti il flautista Giovanni Mareggini, l’arpista Davide Burani ed il Coro “Luigi Gazzotti”, diretto da Giulia Manicardi.

L’ingresso al concerto è libero e gratuito.