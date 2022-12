La marcia di avvicinamento dei neroverdi alla ripresa del campionato è proseguita ieri con una gara amichevole al “Castellani” contro i padroni di casa dell’Empoli. Il Sassuolo ha giocato un buon match, ha creato tante occasioni e colpito due legni ma alla fine è uscito battuto per 2-1. Dopo un prezioso salvataggio di Toljan su Satriano al 4’, si accende Berardi e il Sassuolo si fa pericoloso: al 7’ l’esterno neroverde si accentra dalla destra e calcia con il mancino, palla alta di poco; al 13’ preciso assist per Pinamonti che calcia di prima intenzione, Vicario ribatte; al 24’ dribbling in area e destro potente che si stampa all’incrocio dei pali.

I padroni di casa rispondono con un paio di conclusioni di Bajrami, una punizione e un diagonale destro che terminano a lato. Al 31’ l’Empoli passa: verticalizzazione di Akpa Akpro per Satriano che riesce ad evitare Consigli in uscita per poi depositare in rete l’1-0. Al 35’ sempre Berardi sugli scudi: riconquista palla sulla trequarti, triangola con Pinamonti e calcia a colpo sicuro da dentro l’area, grande intervento di Vicario che manda in angolo. Squadre al riposo con l’Empoli in vantaggio 1-0.

La ripresa si apre con una buona iniziativa del neoentrato Ceide che dalla sinistra calcia a giro di destro sul palo lontano, Vicario non si fa sorprendere. Il Sassuolo preme. Al 55’ ci prova Defrel, l’inserimento in area è buono, l’occasione è ghiotta ma la conclusone viene rimpallata in angolo da un difensore. Ancora Defrel al 59’, mancino insidioso che fa la barba al palo alla sinistra di Vicario. Il meritato pareggio dei neroverdi giunge al 68’ con una girata di sinistro in area di Thorstvedt che risolve una mischia e batte Vicario. Poco dopo ci prova anche Harroui con un bel destro a giro, Vicario si salva in angolo. Vicinissimo al vantaggio il Sassuolo all’80’, cross dalla sinistra di Ceide e colpo di testa di Ferrari che centra in pieno il palo a Vicario battuto. L

a beffa per i neroverdi si materializza all’83’ con l’incursione sulla destra di Ekong che serve a centro area Baldanzi, destro di prima intenzione e palla in rete a fil di palo per il vantaggio empolese che rimane fissato fino al triplice fischio del direttore di gara, nonostante l’estremo tentativo di Alvarez con Vicario che si distende sulla sinistra e manda in angolo.