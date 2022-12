Lo scorso 22 dicembre, il Presidente di Avviso Pubblico, Roberto Montà, ha inviato una lettera di diffida al Sindaco di Sassuolo, Gianfrancesco Menani, in relazione alle parole pronunciate durante la seduta del consiglio comunale del 19 dicembre, visibile su YouTube.

“Durante la seduta, il Sindaco Menani, che il 12 dicembre aveva inviato una lettera all’Associazione in cui si complimentava per il lavoro svolto in questi anni- scrive Avviso Pubblico sul proprio sito – motivava la decisione di recedere da Avviso Pubblico proferendo frasi destituite di ogni fondamento e da considerarsi diffamatorie e gravemente lesive dell’immagine e della reputazione dell’Associazione.

Il Presidente Montà ha chiesto al sindaco Menani di rettificare ufficialmente al prossimo consiglio comunale quanto inopportunamente e ingiustificatamente affermato il 16 dicembre, porgendo pubbliche scuse ad Avviso Pubblico.

Nel caso in cui il sindaco non procedesse in tal senso, Avviso Pubblico darà mandato ai suoi avvocati al fine di procedere per le vie legali, per tutelare l’immagine e la reputazione dell’Associazione.

