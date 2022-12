Ieri sera i carabinieri della stazione di Poviglio sono intervenuti a Rio saliceto a seguito di un sinistro stradale con feriti. Intono alle 19:30, un’autovettura Ford Fiesta condotta da un 31enne correggese mentre percorreva via Capri a Rio Saliceto giunta all’altezza della via San Lodovico, per cause all’esatto vaglio dei carabinieri, investiva un 27enne pure lui residente in paese, che stava transitando a piedi su quel tratto di strada.

Sul posto è intervenuto personale del 118 che ha trasportato il pedone presso l’ospedale di Reggio Emilia dov’è stato ricoverato in prognosi riservata. L’autovettura è stata postasotto sequestro. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri, coordinati dalla Procura reggiana al fine di stabilire l’esatta dinamica del sinistro.