Covid, estensione indicazione utilizzo vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer) fascia 6 mesi – 4 anni

Il vaccino Comirnaty è stato recentemente incluso nel programma vaccinale nazionale per la popolazione della fascia d’età 6 mesi – 4 anni (compresi).

La vaccinazione è raccomandata ai bambini nella fascia di età 6 mesi – 4 anni (compresi) che presentino le condizioni di fragilità sotto elencate, tali da esporli allo sviluppo di forme più severe di infezione da SARS-Cov2:

Grave immunodeficienza primitiva (es. immunodeficienza comune variabile, agammaglobulinemia di Bruton, Sindrome di Wiskott-Aldrich, S. di Di George) o secondaria, compresi coloro che sono in trattamento per cancro o che sono sottoposti a trattamento immunosoppressivo per malattie immuno-mediate (es. collagenopatie, malattia di Crohn), o per la prevenzione del rigetto nel trapianto di organo solido, o bambini affetti da HIV con conta di linfociti CD4+ inferiore a 200 elementi/mL);

Trapianto di midollo osseo/cellule staminali, o terapia con CAR-T cells;

Terapia con anticorpi depletanti il compartimento B cellulare;

Thalassemia Major, anemia a cellule falciformi e altre anemie croniche gravi;

Difetti cardiaci cianotici congeniti, cuore univentricolare post-intervento di Fontan e altre malattie cardiache congenite complesse che hanno impatto sulla funzione cardiaca;

Ipoplasia polmonare grave;

Malattie polmonari croniche con una riduzione persistente della funzione polmonare;

Diabete mellito di tipo 1;

Condizioni neurologiche o neuromuscolari croniche;

Paralisi cerebrale infantile;

Neonati ex prematuri di età inferiore ai 2 anni;

Disabilità grave ai sensi della legge 104/1992 (art.3 comma 3).

Tenuto conto dell’indicazione di utilizzo autorizzata da EMA e AIFA, il vaccino potrà essere reso disponibile anche per la vaccinazione dei bambini, nella fascia di età 6 mesi – 4 anni (compresi), che non presentino le condizioni sopra citate, su richiesta del genitore o di chi ne ha la potestà genitoriale.

La dose di Comirnaty prevista deve essere somministrata nella formulazione “Prima infanzia, bambini di età compresa fra 6 mesi e 4 anni” da 3 mcg/dose per via intramuscolare. Il vaccino viene somministrato come ciclo primario di 3 dosi (da 0, 2ml ciascuna) con la seconda dose a 3 settimane dalla prima dose e la terza dose 8 settimane dopo la seconda.

Il vaccino verrà somministrato all’ex Ospedale Spallanzani (sede unica provinciale) il giovedì pomeriggio, a partire dal 5 gennaio.

La prestazione può essere prenotata presso Farmacup, Medicup, Sportello CUP e Fascicolo Sanitario Elettronico, a partire da mercoledì 28 dicembre.