Ieri, intorno alle 21.00, le volanti della Questura di Bologna sono intervenute presso una fermata dell’autobus in via Cristoforo Colombo per la segnalazione di un soggetto molesto a bordo di un autobus TPER.

Gli operatori di Polizia intervenuti sul posto individuavano il soggetto segnalato fuori dal Bus e lo bloccavano immediatamente. Dalla prima ricostruzione l’uomo, di nazionalità Camerunense di circa vent’anni, giunto alla fermata, invece di scendere dal mezzo si avvicinava alla postazione dell’autista e iniziava a chiederle di dargli qualcosa in maniera insistente, sino a minacciarla. In quel frangente riusciva ad arraffare un paio di occhiali da vista dell’autista che erano appoggiati sul cruscotto e diventata ulteriormente molesto, facendo il gesto di abbassarsi i pantaloni e chiedendole un bacio.

L’azione veniva immediatamente interrotta dall’arrivo dell’equipaggio di volante che bloccava l’uomo, già gravato da pregiudizi, e lo traeva in arresto per tentata rapina e tentata violenza sessuale. Il giovane, messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale in attesa della convalida dell’arresto.