Si è disputata al Mapei di Reggio Emilia l’ultima amichevole per il Sassuolo prima della ripresa del campionato prevista per mercoledì 4 Gennaio sempre qui contro la Sampdoria.

Con fischio d’inizio alle 17 i neroverdi di Dionisi si sono confrontati “amichevolmente” contro l’Inter di Simone Inzaghi ancora senza il neo campione del mondo Martinez ma con un Lukaku in più rispetto all’ultima volta in cui sono stati in questo stadio.

In campo per i padroni di casa Pegolo, Rogerio, Henrique, Ferrari, Ceide, Frattesi, Toljan, Traore, Tessoldi, Defrel e Pianamonti. L’Inter ha risposto schierando Onana, Bellanova, Acerbi(ex della partita), Chalhanoglu, Mkhitaryan, Barella, Dimarco, Skriniar, Dzeko, Bastoni e Lukaku.

La rete si gonfia per la prima al 29’ sugli sviluppi di un’azione dell’Inter che Mkhitaryan finalizza in gol ma a giudizio del Sig. Maggioni, partendo da una posizione di fuorigioco. Nulla di fatto quindi.

Al 63’ invece, tutto buono per Edin Dzeko che porta in vantaggio l’Inter confermandosi una bestia nera per il Sassuolo.

In una amichevole nella quale hanno giocato letteralmente tutti (panchine comprese) l’azione più bella è senza dubbio quella riguardante la solidarietà. Un euro per ogni tagliando venduto (6371 in totale) devoluto all’ospedale di Sassuolo.

Claudio Corrado