Tper chiude l’anno del suo primo decennale con la sigla di alcuni accordi con la delegazione sindacale nell’ambito del rinnovo della contrattazione di secondo livello, al termine di una fase di intenso e costruttivo confronto su temi rilevanti per lavoratori e Azienda.

Oltre ad altri aspetti organizzativi e normativi presi in considerazione nell’ambito della trattativa, è stato siglato l’accordo che prevede, per tutto il personale dipendente, l’erogazione di 350 euro in buoni spesa.

Si tratta di un importo “Una Tantum”, deciso sulla base delle deroghe fiscali previste dai Decreti Aiuti (D.L. 50/22 e 115/22), che rientra a pieno titolo nelle azioni più complessive di welfare perseguite da tempo da Tper. Tale importo rappresenta anche un riconoscimento per il personale che in questi anni segnati dalla pandemia si è prodigato per conseguire l’erogazione ininterrotta di un servizio essenziale per tutti i cittadini; un sostegno che oggi risulta particolarmente utile a lavoratori e famiglie per contrastare gli effetti dell’inflazione.

Inoltre, in un panorama che, a livello nazionale, evidenzia difficoltà nel reperimento di candidati per la guida di mezzi pubblici ed un turnover in tendenziale aumento, sempre nell’ambito del confronto sindacale e di un’analisi degli istituti economico-normativi applicati ai conducenti assunti con contratto di apprendistato, l’Azienda ha individuato interventi per migliorare il trattamento complessivo di questi lavoratori ai quali verrà riconosciuta come ristoro aggiuntivo, nel mese di febbraio 2023, una somma del valore di 125 euro sulla piattaforma welfare. Il contratto di apprendistato professionalizzante – destinato a inserimento di figure senza precedente esperienza di guida su mezzi pubblici – è la modalità principalmente usata negli ultimi anni per gli inserimenti di giovani conducenti.

Un’adeguata preparazione alla professione (lo scorso anno sono state erogate al personale complessivamente oltre 66.000 ore di formazione), la salvaguardia occupazionale e la stabilizzazione e valorizzazione delle professionalità sono elementi che contraddistinguono la politica del personale di Tper, qualificando l’Azienda come importante player nel panorama occupazionale del territorio.

Infatti, il Gruppo Tper – di cui fanno parte oltre 2.300 dipendenti operanti per il 98% con contratto a tempo indeterminato – nel corso del 2022 ha assunto 165 nuovi autisti. L’attività di reclutamento e formazione del personale da destinare alla guida proseguirà anche per il 2023 e già a partire dal 2 gennaio saranno inseriti ulteriori 23 conducenti nell’ambito di un percorso contraddistinto da successivi step di assunzioni.