Per la serata di ieri, fino a tarda notte, il Questore di Modena ha disposto un servizio straordinario di controllo del territorio ad opera della Squadra Volante, con il rinforzo di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato ed il concorso della Polizia Locale, finalizzato alla prevenzione e al contrasto del crimine diffuso. Attenzione particolare ai reati predatori, in particolare ai furti in abitazione ed esercizi pubblici.

I servizi si sono concentrati principalmente nella zona di Buon Pastore, con posti di controllo in piazza Manzoni ed in viale Amendola, per intercettare anche auto provenienti da fuori città, visto che spesso gli autori dei furti in abitazione sono pendolari del crimine, che giungono da altri comuni e province.

Poco prima della mezzanotte, il dispositivo è stato riposizionato in centro, a ridosso dei Giardini Ducali, della Stazione FS ed in tutta l’area che insiste su via Crispi, compreso il cavalcavia Mazzoni, per intervenire su spaccio di stupefacenti e contrasto all’immigrazione clandestina.

Un automobilista, eludendo l’alt imposto da una pattuglia a presidio in via Don Minzoni, ha cercato di allontanarsi imboccando via Fratelli Rosselli per poi arrestare la corsa in via Mantegna dove, perdendo il controllo del mezzo, è andato ad impattare contro un’isola spartitraffico. Sceso dall’autovettura ha cercato di disfarsi di un involucro, gettandolo in un’aiuola, pensando di non essere notato dagli operatori. L’involucro, sequestrato, conteneva sostanza stupefacente del tipo marijuana ad uso personale. L’uomo, pertanto, è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore e gli è stata ritirata la patente di guida. Nei suoi confronti è stata anche elevata sanzione amministrativa ai sensi del Codice della Strada per non essersi fermato all’alt degli agenti.

Identificate nel turno 53 persone, di cui 6 di nazionalità straniera, e controllati 29 automezzi.