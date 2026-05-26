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I Carabinieri della Stazione e del Nucleo Operativo Radiomobile di San Lazzaro di Savena hanno arrestato un 22enne, un 23enne e un 33enne, albanesi, residenti in Provincia di Bologna, per furto aggravato in abitazione in concorso. L’arresto è stato eseguito durante un intervento dei militari nella collina di via Montebello, per verificare la presenza di persone sospette nei pressi di una villetta che erano state segnalate al 112 – NUE.

Intervenuti velocemente sul posto, i Carabinieri hanno bloccato i presunti autori del furto che si stavano dileguando con un’automobile. A bordo del veicolo c’erano il conducente, 33enne e due passeggeri, 22enne e 23enne, albanesi. Informati della situazione i tre soggetti sono stati sottoposti a una perquisizione. Le operazioni di ricerca hanno consentito di trovare diversi gioielli e orologi di lusso del valore di decine di migliaia di euro, di provenienza sospetta. Tra gli orologi di lusso rinvenuti dai militari, uno in particolare, marca Omega, è stato riconosciuto come proprio dal proprietario della villetta, un cittadino italiano sulla sessantina.

In seguito, i Carabinieri si sono accorti che la porta d’ingresso della villetta era stata forzata con uno strumento da scasso rinvenuto in giardino. Su disposizione del Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, i presunti responsabili, sono stati accompagnati nelle aule giudiziarie del Tribunale di Bologna per l’udienza di convalida e contestuale giudizio direttissimo.