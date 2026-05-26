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Dal 5 al 7 giugno 2026 Sasso Marconi ospiterà la quarta edizione di GUZZI·IN·BO, il motoraduno dedicato agli appassionati di Moto Guzzi organizzato dai Guzzisti Emiliani APS. L’evento si svolgerà a Ca’ Vecchia (Via Maranina 9–13), location immersa in un parco di alberi secolari alle pendici dell’Appennino, a 14 km dal centro di Bologna. Le pre-iscrizioni sono arrivate da tutta Italia.

L’appuntamento è aperto a tutti gli appassionati di motociclismo, guzzisti e non. La partecipazione al raduno è gratuita: è possibile ricevere una sacca con maglietta e patch ufficiali dell’evento pre-iscrivendosi online.

Il territorio diventa protagonista con un motogiro lungo le strade dell’Appennino bolognese fino al Lago di Suviana (sabato mattina), e con una proposta gastronomica che valorizza le tradizioni locali.

Musica dal vivo con il Power Trio

Sabato sera il palco di Ca’ Vecchia si animerà con il concerto del Power Trio: Moris Pradella (voce e chitarra, reduce dal tour di Jovanotti), Stefano Cappa al basso – collaboratore di Robben Ford e Frank McComb – e Christian “Chicco” Capiozzo alla batteria, pilastro della band di Mario Biondi.

Solidarietà con Fondazione ANT di Bologna

GUZZI·IN·BO ha scelto quest’anno di sostenere la Fondazione ANT, fondata nel 1978 dall’oncologo Franco Pannuti, che da quasi cinquant’anni garantisce assistenza medico-specialistica gratuita a domicilio ai malati di tumore e promuove progetti di prevenzione oncologica sul territorio. In occasione del raduno, sarà lanciata una sottoscrizione a premi con gadget e accessori moto, per raccogliere fondi a sostegno delle attività dell’ente.

Il programma in sintesi

Venerdì 5 giugno: arrivi, iscrizioni (dalle ore 17:00), DJ-Set serale.

Sabato 6 giugno: motogiro Appennino–Lago di Suviana (ore 11:00), pranzo a buffet con prodotti locali, concerto Power Trio (ore 21:00).

Domenica 7 giugno: saluti e partenze