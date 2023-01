Torna la grande festa della Befana a Praticello di Gattatico: a distanza di due anni dall’ultima “visita”, si rinnova la tradizione ultrasessantennale dell’arrivo della Befana in paese.

Venerdì 6 gennaio, alle ore 15:00, appuntamento al Centro Culturale Polivalente (c/o via Cicalini, 14) per un evento imperdibile e sempre attesissimo dai bambini e dalle famiglie della comunità (e non solo): si prevede una partecipazione assai numerosa, per ritornare a vivere un momento di emozione, simpatia e suggestioni d’altri tempi.

Ad inaugurare questo sfavillante pomeriggio saranno le stravaganti magie e i giochi di “Capitan Bretella Super Show”, circo di magia e “cose pericolosissime”, che precederà l’arrivo della Befana (impersonata dal migliore interprete di sempre, ovvero Graziano Secchi) con tutti i suoi aiutanti, per la distribuzione dei regali ai bambini.

Per chi poi volesse continuare a vivere un pomeriggio all’insegna dell’avventura, alle ore 17:00 è prevista la proiezione del film “Il Gatto con gli stivali 2. L’ultimo desiderio”, il nuovo e divertentissimo episodio della serie.

La manifestazione è organizzata dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con le Parrocchie di Gattatico, la Tribù del Cucù, l’Avis di Gattatico e la locale compagnia teatrale Fnil Bus Theater.

Si ringrazia anche per l’importante sostegno la ditta Salfrutta di Gattatico.

Prenotazione consigliata tramite 349 666 8598 (Sms + WhatsApp) / 0522 678070 / www.polivalentegattatico.it