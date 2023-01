La storica rassegna “Genitori non si nasce”, dedicata al mondo dell’educazione, compie 20 anni.

Da gennaio a maggio 2023 un fitto calendario di appuntamenti attende le famiglie crevalcoresi e non solo.

La prima edizione vede la luce ne 2003, curata dall’allora assessora all’Istruzione Rita Baraldi, e da quel momento la rassegna è diventata un appuntamento fisso per le famiglie di Crevalcore, con un’unica interruzione causata della pandemia.

Il cartellone si compone di un cartellone ricco di molti appuntamenti e tante possibilità per bambini e genitori con spunti di riflessione, opportunità di incontro e condivisione di esperienze, momenti di divertimento e socializzazione, il tutto finalizzato all’obiettivo di costruire una comunità educante sempre più presente ed attenta.

“E’ un compleanno importante – commenta Annalisa Bergamini, assessora comunale all’Istruzione – che oggi mi ritrovo con piacere a celebrare assieme a Rita Baraldi che ne diede l’avvio. E’ un compleanno che merita di essere celebrato, perché in questi anni tanti genitori, me compresa, hanno trovato occasioni di svago, di confronto e di crescita nelle attività proposte nell’ambito di questa iniziativa. Diventare genitori cambia tutto, è una sfida totalizzante che, per un verso o per l’altro, può lasciarci disorientati e, proprio in questi tempi un po’ complicati, il disorientamento può diventare più ampio e la sensazione di solitudine più marcata. Ci sembrava pertanto ancora più importante proporre momenti di valore e di incontro per sentirci sempre più comunità e sempre più educante. Ormai “Genitori non si nasce” fa parte della nostra storia comune, alcune famiglie lo sentono un po’ “loro” e lo aspettano, altre nuove famiglie ogni anno si uniscono al gruppo degli affezionati.”

Il primo appuntamento è previsto per giovedì 12 gennaio alle ore 17,30 con un incontro online e la partecipazione di Alberto Pellai, medico psicoterapeuta dell’Età evolutiva e ricercatore.

“L’iniziativa però ha senso unicamente se la costruiamo insieme – conclude l’assessora Bergamini – Perciò, care famiglie, vi invito a leggere con attenzione le proposte di questa nuova edizione e vi invito a partecipare almeno ad una attività, perché è giusto darsi l’occasione di mettersi in gioco e, magari, scoprire dentro di sé risorse che non si pensava di avere.”

Qui di seguito il programma completo. Per i link e i moduli di iscrizione fare riferimento al sito istituzionale del Comune: https://www.comune.crevalcore.bo.it/informazioni/genitori-non-si-nasce-ventesima-edizione

SERATE A TEMA – Chiacchierate online in compagnia di esperti

Le serate si svolgeranno online, seguendo i link tramite il sito.

·12 gennaio ore 17.30 – I bambini tra 0 e 6 anni e la tecnologia: rischio o opportunità?

Con Alberto Pellai, medico psicoterapeuta dell’Età evolutiva e ricercatore

·15 febbraio ore 20.30 – Essere genitori e adulti oggi, tra sfide e possibilità di una realtà piena di incertezze. Riflessioni sull’importanza del ruolo genitoriale nei momenti di criticità del contesto sociale

Con Giusy Magli, psicomotricista

·8 marzo ore 17.30 – Emozioni in gioco – Come aiutare i bambini a conoscere le emozioni e a sviluppare l’intelligenza emotiva, per favorire una crescita sana.

Con Gabriele Bovina, medico e psicoterapeuta

Iscrizioni a partire dal 2 gennaio 2023 tramite il sito.

I GRUPPI DI CONFRONTO – Brevi cicli di incontri tematici di gruppo in compagnia di esperti

Nido Bolzani – via Vecchi 183 – Crevalcore

Genitori crescono – Percorso di gruppo dedicato ai genitori di bambini e bambine tra 0 e 11 anni per ragionare insieme su come supportare i nostri figli nei passaggi di crescita importanti. Con Cristina Medici, psicologa e pedagogista

·1 marzo ore 17.30 – Cosa metto nello zaino? I momenti di passaggio tra gioie e preoccupazioni

·22 marzo ore 17.30 – Cosa succederà? Le preoccupazioni legate al cambiamento

Iscrizioni aperte a partire dall’1 febbraio 2023 tramite tramite il sito.

Io, papà – Percorso di gruppo per papà di bambini e bambine tra 0 e 3 anni. Uno spazio di pensiero, riflessione e confronto tra padri sulla paternità. Il corso è realizzato in collaborazione con il Centro per le famiglie Casa Isora. Con Jacopo Ceramelli, pedagogista clinico e mediatore familiare

·15 marzo ore 17.30 – Il papà di oggi tra miti e modelli personali, familiari e culturali

·29 marzo ore 17.30 – Il papà alle prese con la comunicazione del neonato e del bambino

·12 aprile ore 17.30 – Il papà nella costruzione di un nuovo equilibrio di coppia

Iscrizioni aperte a partire dall’15 febbraio 2023 tramite tramite il sito.

ADOLESCENZA, POSSIAMO PARLARNE? Serate a tema – Incontri distrettuali per genitori, educatori, insegnanti e adulti di riferimento

Gli incontri sono organizzati nei vari comuni dell’Unione Terred’acqua

·11 gennaio ore 18.00 – Comportamenti a rischio in adolescenza: dallo scherzo alla denuncia – con assistente sociale dell’ufficio servizio sociale per i minorenni (USM) di Bologna presso la sala dei campi da tennis, Real sala tennis, via Gramsci, 50 frazione – Sala Bolognese

·16 gennaio ore 18.00 – Mondi social, metaverso, gaming: adolescenza e ricerca di relazioni – con Marianna Bernardini e Matteo Poloni servizio Loop AUSL Bologna presso la Casa della cultura Italo Calvino in via Roma, 29 – Calderara di Reno

·23 gennaio ore 18.00 – Sostanze e adolescenza: il piacere del rischio e il rischio del piacere – con Riccardo Lombi e Lidia De Vido Servizio Loop AUSL Bologna presso Sala Polivalente in viale Caduti di via Fani, 302 – Crevalcore

Gli incontri sono ad accesso libero. Progetto distrettuale Time Out, organizzato da Ufficio di Piano e Centro per le famiglie Casa Isora. Partner del progetto è l’associazione Bangherang. Per info: info@bangherang.it

PUNTO CONNESSI

Uno spazio aperto a giovani e adulti in cui sono presenti un educatore e un’educatrice e dove i ragazzi e le ragazze possono venire da soli o in gruppo. È un luogo in cui confrontarsi se si incontrano delle difficoltà o non si capisce bene che cosa stia succedendo a se stessi o a chi ci sta vicino. ConNessi è ad accesso libero e gratuito

Tutti i mercoledì dalle 16.00 alle 19.00 – Presso il Centro per le Famiglie Casa Isora – via Matteotti 2 San Giovanni in Persiceto – Per info: cell: 3534284238 – puntoconnessi@gmail.com

INDOVINA CHI VIENE A CENA? Serate di laboratorio di cucina con sfida e invito a cena!

Centro socio culturale – Primo piano – Viale Caduti di via Fani 302 – Crevalcore

Iscrivetevi in coppia con il vostro compagno o compagna, amico, vicino di casa, nonna, nonno, marito, moglie….Vi potrete sfidare a colpi di piatti prelibati e di qualità, sotto la guida di un sapiente chef. Con Demis Aleotti, chef

·20 febbraio ore 16.00 – laboratorio e ore 19.00 invito a cena – Antipasto e primo piatto

·27 febbraio ore 16.00 – laboratorio e ore 19.00 invito a cena – Il secondo e il dolce

Iscrizioni aperte a partire dall’20 gennaio 2023 tramite tramite il sito.

LA PICCOLA BOTTEGA ARTIGIANA

Piccola bottega delle arti – c/o nido Bolzani – via Vecchi 183 – Crevalcore

Uno spazio dove vivere momenti creativi, ricchi di fantasia e immaginazione, in cui bambini e genitori possano esprimersi e ritagliarsi alcuni momenti di divertimento e piacere insieme.

La partecipazione ai laboratori è gratuita, iscrizioni tramite modulo indicato sotto ogni appuntamento

· mercoledì 8 febbraio ore 16.45 – L’energia dei colori! Uno, dieci, cento modi per utilizzare il colore – Laboratorio per genitori e bambini tra 3 e 6 anni – Conduce Fedra – Iscrizioni tramite il sito.

·Giovedì 16 febbraio ore 16.45 – L’energia dei colori! Uno, dieci, cento modi per utilizzare il colore – Laboratorio per genitori e bambini tra 6 e 10 anni – Conduce Fedra – Iscrizioni tramite il sito.

·Sabato 11 marzo ore 10.00 – Libri e coccole. Piccoli libri che diventano occasione di scambio – Laboratorio per genitori e bambini tra 0 e 3 anni – Conduce Elisa – Iscrizioni tramite il sito.

·Mercoledì 12 aprile ore 16.45 – Grazie amico orso! Giocare, creare e inventare con i tesori della natura – Laboratorio per genitori e bambini tra 4 e 8 anni – Conduce Elisa -Iscrizioni tramite il sito.

·Mercoledì 19 aprile ore 16.45 – ColorArte – Tecniche sorprendenti, inaspettate e divertenti – Laboratorio per genitori e bambini tra 3 e 6 anni – Conduce Fedra Iscrizioni tramite il sito.

·Mercoledì 26 aprile ore 16.45 – ColorArte – Tecniche sorprendenti, inaspettate e divertenti – Laboratorio per genitori e bambini tra 6 e 10 anni – Conduce Fedra Iscrizioni tramite il sito.

·Sabato 6 maggio ore 10.00 – I suoni dell’acqua. Quante gocce servono per divertirsi? – Laboratorio per genitori e bambini tra 2 e 4 anni- Conduce Elisa Iscrizioni tramite il sito.

LABORATORIO TEATRALE – Progetto di laboratorio per genitori e bambini tra 5 e 8 anni

Salone polivalente Melò – Via Candia 385 – Crevalcore

Vasi comunicanti. Scoprirsi e comunicare attraverso il teatro. A cura di Teatro delle Temperie

·Sabato 25 febbraio ore 10.00

·Sabato 4 febbraio ore 10.00

·Sabato 11 febbraio ore 10.00

·Sabato 18 marzo ore 10.00

Il laboratorio è gratuito e a numero chiuso. Iscrizioni a partire dal 25 gennaio 2023 tramite il sito.

CORSO DI MASSAGGIO NEONATALE – Per genitori e bambini di età compresa fra 0 e 6 mesi

Nido Bolzani – via Vecchi 183 – Crevalcore

Il massaggio infantile è una pratica molto antica, diffusa in molte parti del mondo. E’ uno strumento privilegiato per comunicare ed essere in contatto con il/la proprio bambino/a. Favorisce la relazione genitore bambino/a e facilita la conoscenza delle varie parti del corpo.

Conduce Antonella Festi, educatrice nido e operatrice specializzata A.I.M.I.

·Giovedì 20 aprile ore 16.15

·Giovedì 27 aprile ore 16.15

·Giovedì 4 maggio ore 16.15

·Giovedì 11 maggio ore 16.15

Il laboratorio è gratuito e a numero chiuso. Iscrizioni a partire dal 20 marzo 2023 tramite il sito.

LABORATORIO DI YOGA EDUCATIVO – L’attività è rivolta a bambini tra 2 e 4 anni

Nido Dozza – ingresso sul retro da Via Mascagni 2 – Crevalcore

Lo yoga educativo fa sperimentare giochi di gruppo, nelle posizioni yoga (asana) per aiutare ad essere più consapevoli del proprio agire attraverso il corpo e le proprie emozioni.

Conduce Daniela Guizzardi, insegnante di yoga educativo.

·Giovedì 2 marzo ore 17.00

·Giovedì 9 marzo ore 17.00

·Giovedì 16 marzo ore 17.00

·Giovedì 23 marzo ore 17.00

Il laboratorio è gratuito e a numero chiuso. Iscrizioni a partire dall’1 febbraio 2023 tramite il sito.

PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO

Scuola Marco Polo – via Guisa 30 – Crevalcore

Corso svolto dall’Associazione Pubblica Assistenza Crevalcore in collaborazione con infermieri professionali del 118 di San Giovanni in Persiceto. Il corso affronta in un’unica mattinata la parte relativa alle emergenze pediatriche e quella pratica sulla disostruzione delle vie aeree.

Il corso è rivolto a genitori, nonni, baby sitter e tutti gli adulti che si occupano di bambini – a cura di Pubblica Assistenza Crevalcore O.D.V.

·1 Aprile dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Iscrizione entro il 25 marzo 2023 direttamente tramite i contatti della Pubblica Assistenza Crevalcore al n° 051/980382 (Sig.ra Ambra Borsari) da lunedì a venerdì dalle ore 09 alle ore 12.30, oppure tramite mail indirizzata a info@pubblicacrevalcore.it.

VENITE A GIOCARE AL NIDO?

Nido Dozza – via Puccini 242 – Crevalcore

Un nido aperto per scoprire, giocare e divertirsi! Momenti di gioco per famiglie di bambini tra 0 e 3 anni.

·Sabato 25 marzo ore 10.00-12.00

L’accesso è libero e gratuito e non necessita di iscrizione.