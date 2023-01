Dopo aver ascoltato le istanze presentate delle organizzazioni sindacali relativamente alle richieste delle lavoratrici e dei lavoratori del Teatro Comunale, il Sindaco ha espresso l’impegno a sostenere la contrattazione fra sindacati e direzione del Teatro Comunale affinché si possa definire in tempi brevi un Premio di Risultato; ha inoltre dichiarato che eserciterà tutte le azioni a livello politico nazionale utili per sbloccare il rinnovo del CCNL delle Fondazioni Lirico Sinfoniche; ha ribadito infine che il tavolo paritetico per la gestione del trasferimento temporaneo della sede del Teatro ha fra i suoi obiettivi anche l’eliminazione o la compensazione di costi e disagi che ricadano su lavoratrici e lavoratori.

Le OOSS e le RSA del Teatro hanno preso atto di tali impegni, che saranno condivisi e valutati in una assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori del Teatro, sospendendo le azioni di mobilitazione già indette e riaprendo contestualmente le trattative con la direzione del Teatro.

L’incontro si colloca all’interno del tavolo di lavoro permanente del Comune di Bologna con le rappresentanze sindacali del Teatro Comunale.