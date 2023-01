Gli Istituti d’Istruzione Superiore di Pavullo “G. Marconi” e “G.A. Cavazzi‒A. Sorbelli” hanno confermato per il quarto anno consecutivo la loro adesione al Progetto Clip del festivalfilosofia, per l’edizione 2022 dedicata alla parola-chiave “giustizia”. Come accaduto nei tre anni precedenti, grazie al sostegno del Comune di Pavullo e al contributo attivo delle due scuole, 7 classi e circa 70 studentesse e studenti, con l’aiuto e la supervisione dei docenti referenti del Progetto, sono stati coinvolti nella ricerca, nella lettura, traduzione e interpretazione di brani dei classici del pensiero letterario e filosofico sul tema dell’edizione del festivalfilosofia “giustizia” (16-17-18 settembre 2022 a Modena, Carpi, Sassuolo).

Orientati dal festival, infatti, i gruppi di studentesse e studenti hanno scelto assieme ai loro insegnanti opere e brani nei quali il tema “giustizia” è trattato in modo significativo, presentando anche traduzioni originali dei testi, per realizzare infine i video, coadiuvati dalle attrici e dai registi dell’Associazione teatrale STED di Modena.

Da giugno 2022 sono dunque online i 13 videoclip prodotti dai gruppi di studentesse e studenti degli Istituti Marconi e Cavazzi-Sorbelli, su un totale di 25 clip complessivi pubblicati sul sito del festivalfilosofia nella sezione “Progetto Clip”, al seguente link: www.festivalfilosofia.it/progetto-clip?&canale=2022.

Gli studenti della classe 3D (attuale 4D) dell’Istituto Marconi hanno dato voce ad un Canto del Paradiso di Dante Alighieri, mentre i gruppi delle classi 5AL, 5CL, 5EL e 3AL, 4AL, 3CL, 4CL (attuali 4AL, 5AL, 4CL e 5CL) dell’Istituto “Cavazzi-Sorbelli” hanno letto e interpretato brani da opere di Hannah Arendt, Aristotele, Cicerone, Sofocle, Voltaire, Victor Hugo, Immanuel Kant, Dante, Friedrich Nietzsche, John Rawls, spaziando dunque dall’antichità alla contemporaneità.

I 13 videoclip, ambientati nella cornice di Pavullo, esaltano aspetti storici, teorici, filosofici e letterari di tematiche centrali dell’edizione 2022 del festivalfilosofia, come ad esempio la concezione dell’uguaglianza e la funzione della pena, il rapporto tra il potere e la legge, la relazione tra la parità e i diritti, i nuovi soggetti di giustizia.

A chiusura del Progetto, il 18 gennaio sarà proiettato un videotrailer dei clip 2022 creati dalle studentesse e dagli studenti delle due scuole di Pavullo presso il Cinema Teatro Mac Mazzieri alle ore 10, insieme alla lezione di Stefano Zamagni, professore ordinario di Economia Politica presso l’Università di Bologna, dedicata al tema del futuro del lavoro umano nell’età dell’automazione, tra disuguaglianze e giustizia.

