Prosegue senza sosta il cammino della BSC Materials Sassuolo, che si prepara a scendere in campo per il terzo match in meno di sette giorni: domani – sabato 14 gennaio – Capitan Dhimitriadhi e compagne saranno infatti impegnate nell’anticipo della terza giornata di ritorno di Regular Season (Girone A) e faranno visita all’Esperia Cremona. Fischio di inizio alle 17.30, con direzione arbitrale affidata a Fabrizio Giulietti e Barbara Manzoni.

Le ragazze di Coach Venco – archiviata la sconfitta nel match valido per gli Ottavi di Coppa Italia – sono tornate in palestra subito in palestra, in vista del nuovo imminente impegno contro Cremona: reduce dalla vittoria nello scorso turno contro le azzurrine del Club Italia, l’Esperia occupa al momento il settimo posto in classifica generale con 18 punti e – rispetto al match di andata vinto da Sassuolo 3-1 – si presenta alla gara di ritorno con una novità in regia: nelle scorse settimane infatti, Ludovica Mennecozzi ha preso il posto di Laura Pasquino.

A presentare il match in casa BSC Materials è il capitano Karola Dhimitriadhi: “Quello di domani a Cremona sarà per noi il terzo impegno settimanale: subito dopo la partita di mercoledì abbiamo iniziato a preparare la partita ed il nostro obiettivo è quello di continuare a dare continuità al lavoro che stiamo facendo in campionato: siamo in buon momento ed è importante mantenere il ritmo. Per quanto riguarda le nostre avversarie, Cremona è una squadra che non concede nulla e questo alla lunga può innervosire l’avversario. Noi dovremo essere brave a fare il nostro gioco, fare scelte giuste al momento giusto e a non concedere a nostra volta troppo a Cremona. Proveremo come sempre ad esprimere al meglio il nostro gioco: in palestra stiamo lavorando molto per trovare nuovi equilibri e per inserire al meglio Paola (Martinez) nei nostri sistemi di gioco e le cose stanno funzionando”.