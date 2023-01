La Provincia di Reggio Emilia informa che da lunedì 16 gennaio sulla Sp 37, la Pedemontana che collega Albinea a Scandiano, sarà istituito un senso alternato con limite di velocità a 30 km all’ora poco prima di Borzano.

Il provvedimento, in vigore tutti i giorni dalle 8,30 alle 17, si è reso necessario per consentire lo svolgimento in sicurezza al Consorzio italiano Strade e ambiente di Bagnolo di lavori di ripristino del guard-rail e della pavimentazione stradale. In quel tratto di Sp 37, il 23 settembre scorso, un trattore si era infatti incendiato ed erano dovuti intervenire i vigili del fuoco: la durata dei lavori, ora indicativamente prevista fino al 31 gennaio, dipenderà anche dai tempi delle indagini che dovranno essere effettuate su campioni di terreno per verificare il livello di inquinamento in seguito allo sversamento di carburante.