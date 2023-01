Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, sarà chiuso lo svincolo 11 “San Vitale”, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle due notti di lunedì 16 e martedì 17 gennaio, con orario 22:00-6:00, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 11bis “Castenaso”;

-dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 gennaio, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 11 bis “Castenaso”.

******

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 gennaio, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Venezia.

In alternativa si consiglia di immettersi sulla A4, verso Milano, uscire alla stazione di Padova est e rientrare dalla stessa in direzione di Venezia.