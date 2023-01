La Squadra Volante ha denunciato in stato di libertà due cittadini stranieri rispettivamente di anni 17 e 18 per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel tardo pomeriggio di ieri, una pattuglia, nel transitare in viale Molza, ha deciso di procedere al controllo di due giovani che si trovavano all’interno del parco Novi Sad, i quali alla vista della Polizia hanno tentato di scappare, allontanandosi in direzione opposte.

Il minorenne durante la fuga ha cercato di disfarsi di un involucro, prontamente recuperato dagli operatori e risultato contenere, come da successiva prova narcotest, 21 grammi di hashish. L’altro giovane, fermato in via Vittorio Veneto, è stato trovato in possesso di un panetto di hashish di 54 grammi.

Da accertamenti è emerso che il 18enne è destinatario di un Avviso Orale, emesso dal Questore di Modena il 27 ottobre 2022.