Un uomo di 39 anni ha perso la vita stamane intorno alle 5:30 in un incidente avvenuto in via Truffa a Castenaso di Bologna. Il sinistro ha coinvolto un mezzo pesante ed un’autovettura. Sul posto i sanitari inviati dal 118, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.