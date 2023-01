Assomiglia fisicamente a Battisti con i capelli tagliati allo stesso modo ed è anche dotato di un timbro di voce molto simile alla sua, Gianmarco Carroccia in Emozioni – Viaggio fra le canzoni di Battisti e Mogol, canta le canzoni immortali di Lucio Battisti, e le esegue al meglio: “No, non sono un sosia e tantomeno un imitatore” minimizza Caroccia, “ognuno nasce come nasce ed è a suo modo unico. Capisco che la somiglianza ha il suo peso, ma voglio cercare di far capire che non si tratta di uno sfruttamento dell’immagine, ma solo di un modo di ricordare le sue canzoni e rendere omaggio a un repertorio assolutamente straordinario”.

Carroccia sale spesso sul palco con lo stesso Mogol, che racconta le canzoni che ha scritto con Battisti, mescolando storia, vita, aneddoti e curiosità; al Teatro Storchi di Modena sarà solo con i suoi musicisti per un concerto pensato per valorizzare e diffondere l’opera di questi due grandi artisti Mogol-Battisti che hanno segnato una generazione e hanno lasciato anche ai giovani del futuro un importante patrimonio. L’uno con testi originali e moderni, l’altro con la sua musica fatta anche di sperimentazioni.

Il concerto prevede l’esecuzione dal vivo di brani che narrano una sorta di vera e propria biografia musicale, accompagnato da un ensemble di sei musicisti, Carroccia eseguirà ogni brano attenendosi il più possibile all’originale “versione disco”. Gli arrangiamenti sono ad opera del direttore d’orchestra (e chitarrista) Marco Cataldi e di Gianmarco Carroccia. Un’occasione per rivivere la magia di canzoni che hanno segnato la storia della musica e hanno fatto sognare generazioni di italiani.

Venerdì 20 gennaio ore 21.00 – Teatro Storchi, Modena

Gianmarco Carroccia EMOZIONI – Viaggio fra le canzoni di Battisti e Mogol

Ingresso da € 25,00 a 40,00 – Prevendite Ticketone.it