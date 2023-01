Venerdì mattina (13 gennaio), nell’ambito della presentazione del Rendiconto Sociale 2021 dell’Inps di Reggio Emilia, è stato presentato dalla vicesindaca di Casalgrande Silvia Miselli, il nuovo Punto Utente Evoluto del Comune.

Il “Punto Utente Evoluto” (PUE) è uno sportello telematico dell’Inps, attivabile presso i locali dei Comuni, tramite il quale l’utente può entrare in contatto con un funzionario dell’INPS in modalità video riunione (web meeting). L’utente può accedervi presentando richiesta all’operatore del Comune, che provvede a fissare l’appuntamento, consentendo il collegamento con il funzionario dell’INPS.

Ad oggi INPS ha attivato 6 Comuni con PUE in tutta Italia, due in Emilia Romagna (tra cui Casalgrande) e 4 in Calabria: questi 6 punti sono sperimentali e serviranno per avviare il progetto a livello italiano nel prossimo futuro.

“Questo progetto – spiega la vicesindaca Silvia Miselli – parte da un percorso di mandato, avviato dal 2019, che si pone come obiettivo quello di aumentare i servizi digitali per la cittadinanza. E’ evidente la necessità di crescita, da parte delle istituzioni, nell’offrire ai cittadini questo tipo di accesso, per essere al passo con le opportunità sempre crescenti offerte sia dal pubblico che dal privato per la gestione delle pratiche in modalità digitale. Questo ci ha portato, fin dal 2020, a creare uffici all’interno del comune di Casalgrande, che sono punti Spid e RAO (Registration Authority Officer) per l’emissione dell’identità digitale e della firma digitale. Lo Spid si è rivelato una carta vincente durante la pandemia: abbiamo visto una crescita esponenziale nell’uso di identità digitale, tra Spid Carta di identità elettronica, che ci ha permesso si adeguarci rapidamente ai cambiamenti che la pandemia ha imposto.

Proseguiamo quindi con un percorso in cui il comune è vicino al cittadino, consentendogli di avere accesso a servizi senza doversi per forza rivolgere a privati o a muoversi a Reggio Emilia”.

“Nel corso dell’anno 2021 – prosegue la vicesindaco Miselli – abbiamo affiancato, a questi servizi, un punto digitale per i cittadini che si chiama SOS computer, sulla scia di precedenti progetti di alfabetizzazione digitale: viene offerta ai cittadini una posizione di accesso ai servizi online con un operatore che affianca il cittadino in un percorso di formazione e supporto. Una postazione studiata per permettere al cittadino di svolgere le sue operazioni con un addetto che lo segue in totale sicurezza, sdoppiando gli strumenti per lavorare insieme. E’ un percorso che si propone di colmare un divario digitale fortissimo che c’è nei nostri territori e che non dipende solo dall’età dell’utente”.

“In questo percorso – spiega ancora la vicesindaco Silvia Miselli – si inserisce il nuovo punto Inps. L’istituto ci ha contattato, probabilmente conoscendo i servizi che già mettevamo a disposizione, per offrirci di affiancare a questi un nuovo servizio, Punto Utente Evoluto Inps (PUE). Nei mesi scorsi abbiamo lavorato per rispettare tutti i criteri tecnologici e di sicurezza che Inps richiede, per svolgere la formazione degli operatori e l’accreditamento: il punto è oggi operativo presso l’URP. Questo fa si che i cittadini di Casalgrande e dei comuni limitrofi possano prendere un appuntamento, senza dover andare a Reggio, e utilizzare la piattaforma all’interno dell’ufficio già predisposto, che è quello di Sos computer”.