Per il nono anno consecutivo Ducati riceve la certificazione Top Employer, il prestigioso riconoscimento attribuito alle eccellenze aziendali che dimostrano impegno nell’offrire le migliori condizioni di lavoro e che incentivano lo sviluppo e il benessere dei propri dipendenti.

La certificazione viene rilasciata a seguito di una valutazione approfondita e un lungo processo di selezione da parte del Top Employer Institute, che esamina i processi, le politiche e le strategie di gestione delle Risorse Umane con particolare attenzione all’ambiente di lavoro, ai benefit, ai piani di carriera, agli investimenti in formazione, alla soddisfazione delle persone e alla loro crescita personale e professionale.

Anche quest’anno, e per il nono consecutivo, Ducati è stata riconfermata tra le imprese più virtuose nell’ambito delle Risorse Umane, dando prova di quanto queste siano un elemento portante della sua strategia aziendale.

La Casa di Borgo Panigale ha dimostrato di essere un punto di riferimento nell’offerta di un luogo di lavoro eccellente, rispettoso e innovativo, dove l’investimento principale rimane quello sulle persone affinché chiunque possa sentirsi incluso, coinvolto e valorizzato. Un approccio che punta a migliorare l’equilibrio tra vita lavorativa e vita privata, a generare maggiore consapevolezza sui temi di sostenibilità, a potenziare il processo di digitalizzazione e a promuovere l’evoluzione continua delle competenze di ciascuno.

“Siamo molto orgogliosi di ricevere per il nono anno consecutivo la certificazione Top Employer, un riconoscimento di grande valore che testimonia il continuo impegno e la costante attenzione di Ducati verso la cura delle persone”, ha dichiarato Raffaella Ponticelli, Direttrice Risorse Umane Ducati. “L’ambiente lavorativo costituisce uno dei fattori determinanti per il successo di un’azienda e una leva per incrementare la motivazione e l’entusiasmo dei propri dipendenti. Al centro della nostra strategia c’è la tutela della serenità, dell’equilibrio, delle aspirazioni e dell’unicità di ognuno, con l’obiettivo di creare un rapporto di fiducia e sostegno reciproco a favore di una comunicazione aperta e inclusiva, lontana da pregiudizi e stereotipi. I nostri dipendenti sono il riflesso di una realtà lavorativa in continuo ascolto, che stimola la creatività e la curiosità di tutti e che si fonda sulla collaborazione tra i diversi dipartimenti”.

I risultati raggiunti quest’anno da Ducati, sia in ambito sportivo grazie alla conquista della Tripla Corona in MotoGP e in Superbike, sia in ambito economico, sono frutto del lavoro della squadra di donne e uomini di Ducati che con il loro impegno e la loro dedizione contribuiscono alla continua crescita dell’Azienda e a rendere il brand sempre più attraente.

Tutte le informazioni su Top Employers Institute e sulla Certificazione Top Employers sono disponibili sul sito www.top-employers.com