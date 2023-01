Questi i risultati complessivi degli ultimi servizi di controllo svolti dalle pattuglie della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri unitamente agli equipaggi della Polizia Locale e, se necessario, con il concorso delle pattuglie della Guardia di Finanza, nella zona della Stazione Storica e nelle aree adiacenti, oltre che negli edifici ubicati in Piazzale Marconi. Sono state 130 persone controllate; 2 gli esercizi pubblici; 6 i posti di controllo effettuati.

In via Don Alai, una pattuglia delle Volanti della Polizia di Stato ha fermato e identificato un 31enne residente a Reggio Emilia che manteneva comportamento sospetto e, che a seguito di controllo, è stato trovato in possesso di grammi 0,63 di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Il 31enne è stato accompagnato presso gli Uffici di questa Questura per l’espletamento dei necessari accertamenti, al termine dei quali è stato segnalato alla locale Prefettura per la violazione amministrativa di cui all’art. 75 D.P.R. 309/90 (possesso ad uso personale di sostanza stupefacente).