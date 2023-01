L’account Instagram sarà utilizzato soprattutto come veicolo di promozione degli eventi e delle unicità del territorio, andando così a raggiungere un’utenza che per più del 50% riguarda under 35.

“La comunicazione digitale comunale – afferma il sindaco Marco Martelli – ad oggi poteva contare su sito istituzionale, canale You Tube e pagina Facebook. Da questo momento abbiamo un ulteriore canale di comunicazione che, con un linguaggio più semplice e diretto, ha nelle immagini e nelle storie la possibilità di arrivare ad un pubblico prevalentemente di giovani visto che è quello preferito dagli under 35.”

L’apertura del nuovo profilo social fa parte dell’azione intrapresa dall’Amministrazione comunale che ha visto negli ultimi anni un rilancio e una ristrutturazione della comunicazione istituzionale, a partire dal sito che fa parte del progetto della Città Metropolitana di Bologna, Nuova Rete Civica – PON Metro Bologna e che consente di avere un portale con i servizi digitali più aggiornati.

“Abbiamo dato una grande spinta agli strumenti digitali e ai social – commenta l’assessora a cultura, turismo e comunicazione Mariarosa Nannetti – perché riteniamo nostro il compito di ampliare il più possibile la platea di cittadini che ricevono informazioni e aggiornamenti in merito a quanto accade nel proprio Comune. Instagram, in particolare, consentirà un coinvolgimento più attivo e un protagonismo più marcato proprio di quella fascia giovanile. Senza contare che il profilo diventerà un’ulteriore vetrina per il nostro territorio, utile alla sua promozione non solo per i cittadini emiliano-romagnoli ma anche più in generale per il cicloturismo che transita grazie alla Ciclovia del Sole. Il nostro è un percorso a tappe non ancora concluso: altre novità sono in arrivo”.