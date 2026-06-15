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Al via la stagione estiva della Piscina comunale, dal 6 giugno al 31 agosto 2026, con un ricco programma di attività dedicate a tutte le età: nuoto libero all’aperto, fitness in acqua, corsi di nuoto e attività per piccoli e grandi, oltre al nuovo servizio bar e numerose opportunità di svago e benessere.

La struttura è gestita da Nuoto 051 ASD che condivide i valori della Pubblica Amministrazione, promuovendo lo sport come strumento di crescita, educazione e inclusione sociale, con particolare attenzione alle famiglie e ai giovani.

A gennaio 2026 si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo della Nuoto 051 ASD, passando da tre a cinque membri, che resteranno in carica per i prossimi quattro anni. I componenti del Consiglio vantano una consolidata esperienza in questo e altri settori e vogliono garantire continuità gestionale, introducendo miglioramenti e nuovi servizi per gli utenti.

Infatti, già quest’anno è stato rinnovato completamente il sito web ufficiale ed è stata creata una nuova area bar e di segreteria all’ingresso della piscina, per offrire un’accoglienza più efficiente e servizi sempre più vicini alle esigenze della cittadinanza.

«La Piscina Comunale rappresenta un punto di riferimento per la nostra comunità. Aperta tutto l’anno, offre servizi rivolti alle famiglie, ai giovani e a tutti i cittadini, ospitando anche attività dedicate ai centri estivi, alle scuole e alla pratica sportiva. La sua funzione va oltre l’aspetto ricreativo, contribuendo a favorire la socializzazione e a promuovere l’attività motoria come strumento educativo e stile di vita sano. L’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel sostenere la gestione dell’impianto e i progetti legati al mondo della scuola, dello sport e dell’inclusione sociale» – dichiara il Sindaco di Medicina Matteo Montanari.

L’impianto natatorio dispone di due vasche scoperte per una superficie complessiva di 400 metri quadrati e può accogliere fino a 195 utenti contemporaneamente.

Orari di apertura estivo:

Lunedì: 12.00 – 20.00

Da martedì a sabato: 9.00 – 20.00

Domenica: 9.00 – 19.30

L’offerta estiva comprende numerose attività che si svolgono in acqua: ginnastica posturale, GAG, Acquagym, Circuit training, Hydrobike; corsi di nuoto per bambini, ragazzi e adulti, corsi bebè e gestanti, lezioni individuali e collettive, nuoto libero.

Per informazioni sui costi degli ingressi e dei corsi estivi, rivolgersi alla segreteria.

Piscina comunale: via Flosa 255, 40059 Medicina (BO)

Telefono: 051 852128 – WhatsApp: 328 0124940

Mail: info@piscinamedicina.it – www.piscinamedicina.it

Una struttura al servizio della comunità

Situata nel cuore del territorio medicinese, la Piscina comunale rappresenta da anni un importante punto di riferimento per la comunità, offrendo servizi e attività pensate per soddisfare le esigenze di tutte le fasce d’età.

Realizzata nei primi anni Ottanta come struttura esclusivamente estiva, la piscina è stata riqualificata e ampliata tra il 2014 e il 2015 grazie a un intervento di project financing (cofinanziamento pubblico e privato), che ha consentito di renderla fruibile durante anche nei mesi invernali grazie all’installazione di una copertura pressostatica.

Vasca grande: la vasca principale è una piscina semi-olimpionica di 25 metri con 6 corsie e profondità variabile da 1,25 a 1,70 metri. È ideale sia per il nuoto agonistico sia per quello amatoriale e ospita attività di nuoto libero, corsi e allenamenti.

Vasca piccola: la vasca didattica misura 12,5 x 8 metri e presenta una profondità costante di 80 centimetri. Grazie alle sue caratteristiche, consente lo svolgimento di numerose attività ed è particolarmente adatta all’apprendimento del nuoto in un ambiente sicuro e controllato per i più piccoli.

Area estiva: a fine maggio viene rimossa la copertura pressostatica, permettendo alle vasche di tornare alla loro configurazione estiva originaria. Negli ultimi anni è stata inoltre ampliata l’area solarium con un ampio spazio verde attrezzato con lettini e ombrelloni, ideale per il relax e il tempo libero. L’area estiva è aperta ogni anno da inizio giugno fino alla fine di agosto.

Attività tutto l’anno: durante la stagione invernale la struttura continua a essere operativa grazie alla copertura pressostatica e all’acqua riscaldata, garantendo un ambiente confortevole per allenarsi, imparare a nuotare o concedersi momenti di benessere.