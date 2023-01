Quarto impegno del mese di gennaio per la BSC Materials Sassuolo, che domenica sarà impegnata nella trasferta più lunga della Regular Season sassolese: le ragazze di Coach Venco saranno infatti impegnate in Sardegna sul campo della Volley Hermaea Olbia con fischio di inizio alle 17.00. Il match – valido per la quinta giornata di ritorno – sarà diretto da Antonio Mazzarà ed da Antonino Di Lorenzo e sarà trasmesso – come di consueto – sul sito di VolleyballWorld e sul canale Youtube “Volleyball World Italia”.

Reduce dalla vittoria dello scorso weekend contro Cremona, la BSC Materials non è scesa in campo nel turno infrasettimanale dello scorso mercoledì valido per la quarta di ritorno: Busto contro cui le sassolesi avrebbero dovuto giocare era infatti impegnato nei Quarti di Coppa Italia. Olbia – invece – mercoledì si è imposta 3-0 su Cremona, confermando la propria imbattibilità casalinga che dura fin dall’inizio della stagione.

A fare il punto della situazione in casa BSC Materials è come sempre Coach Venco: “Questo weekend ci attende una trasferta molto complicata: Olbia è una squadra che tra le mura amiche ha sempre fatto molto bene e sinora ha vinto con tutti. Oltre a questa importante sicurezza, c’è da dire che sono una buonissima squadra e – per il nostro sistema di gioco – giocare contro di loro che toccano tante palle e tengono su tutto potrebbe diventare complicato.

Quindi questa per noi sarà un test molto importante, contro una squadra difficile e con una trasferta sempre complicata: andiamo in Sardegna a che punto è il nostro gioco, per testarci. In settimana abbiamo lavorato bene: i nostri progressi continuano, nonostante le difficoltà per cui il nostro obiettivo è quello di provare a replicare anche contro Olbia il nostro gioco e l’atteggiamento convinto delle ultime uscite.