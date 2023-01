“In merito alle informazioni pubblicate sulla stampa locale e sui social circa la vicenda riguardante presunte irregolarità nella gestione di un’eredità da parte dei Padri Benedettini del Monastero di San Pietro in Modena – si legge in una nota della Diocesi – l’Arcidiocesi esprime gratitudine alla Finanza e alla Procura, confermando la propria completa disponibilità, per arrivare alla chiarezza e onorare le volontà della persona che ha disposto il lascito testamentario”.

La vicenda riguarda quasi 4 milioni di euro lasciati in eredità alla parrocchia, che sarebbero spariti dalle casse della Chiesa per essere trasferiti in altri conti correnti fuori città. Ora ci sarebbe un’indagine e un fascicolo aperto in Procura. Le accuse sarebbero quelle di riciclaggio, autoriciclaggio e appropriazione indebita. Cinque le persone indagate per le quali il pm avrebbe chiesto il rinvio a giudizio.