E’ morto dopo il trasporto in ospedale il 59enne investito da una corriera nel viale della Stazione a Formigine. L’uomo G.C., commercialista di Casalgrande, che ieri intorno alle 18:00 era stato urtato da un autobus in manovra, è morto all’Ospedale di Baggiovara dove era stato ricoverato in condizioni gravissime. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, sulla quale indaga la Polizia Locale.