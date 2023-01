Nella notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 febbraio i tecnici Hera saranno impegnati in un importante lavoro di collegamento delle condotte acquedottistiche di Formigine.

Il lavoro si svolgerà in orario notturno, al fine di limitare il più possibile i disagi in merito al servizio idrico a famiglie e imprese di Formigine e, più in generale, del distretto ceramico. Infatti, nonostante l’intervento si limiterà all’area di via Rodello incrocio via Battezzate, per poter eseguire le operazioni sarà necessario intervenire su una importante adduttrice d’acqua, e questo potrebbe portare a leggeri cali di pressione nella zona.

Grazie a questo importante intervento di collegamento sarà possibile rendere sempre più efficiente la distribuzione dell’acqua nell’intero distretto. Un risultato raggiuto anche attraverso i numerosi interventi di posa di nuove condutture eseguiti nell’ultimo triennio proprio nel comune di Formigine, per un investimento totale di circa 2 milioni di euro.

Il Gruppo Hera lavora ogni giorno per soddisfare i cittadini e garantire la continuità del Servizio Idrico, all’insegna di elevati standard qualitativi e della massima sicurezza. La multiutility, che gestisce il Servizio Idrico Integrato in parte delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Marche, è impegnata in prima linea per favorire un risparmio e un riuso efficiente dell’acqua, nel rispetto degli equilibri naturali e dei valori dell’economia circolare.