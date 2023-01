La rassegna “Oh my green!” prosegue con i prossimi appuntamenti in programma presso il Centro di Educazione alla Sostenibilità Ambientale di Formigine (via S. Antonio 4/A), con inizio alle 16.30.

Da segnare in agenda, martedì 7 febbraio “Un giorno da cosmetologo”, laboratorio scientifico-manuale per bambini da 6 a 10 anni che si cimenteranno nella realizzazione di prodotti di bellezza. Una divertente occasione per creare prodotti di cosmesi naturale per sé o da regalare”.

Con l’avvicinarsi del carnevale, da non perdere martedì 14 febbraio “Tutti in maschera!”, laboratorio manuale per bambini da 4 a 10 anni, per realizzare divertenti maschere, cappelli, travestimenti e altri accessori carnevaleschi.

Ultimo appuntamento del mese, è il laboratorio scientifico di martedì 28 febbraio “Meno Watt” nel quale i ragazzi da 8 a 13 anni si cimenteranno nella realizzazione di piccoli impianti fotovoltaici.

Da non dimenticare tutti i sabati mattina a partire dall’11 febbraio, con ritrovo alle 9.30, per l’attività di sensibilizzazione ambientale e raccolta dei rifiuti abbandonati a cura dell’Associazione TSM, in collaborazione con gli Ecovolontari.

Gli appuntamenti di “Oh my green” proseguiranno nel mese di marzo con altri tre incontri. Il programma completo su www.comune.formigine.mo.it.