Dal 1 febbraio, Matteo Silvestri non fa più parte della giunta di Castelfranco Emilia: infatti, l’Assessore ha presentato ieri le proprie dimissioni, motivando la decisione per ragioni personali.

“Ringrazio Matteo per la dedizione e la passione che ha dedicato al suo lavoro in giunta e per la comunità di Castelfranco Emilia” commenta il Sindaco, Giovanni Gargano “Purtroppo gli impegni personali sopraggiunti nel tempo non rendevano più sostenibile il suo impegno in giunta. A Matteo va il mio e nostro grazie e un grande in bocca al lupo”.

Le deleghe dell’Assessore, Manutenzione e Decoro Urbano, Rapporti con il Consiglio Comunale, Affari Istituzionali, Organizzazione e politiche del Personale, saranno trattenute dal Sindaco ad interim fino a nuova nomina.