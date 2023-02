“La scomparsa di Roberto Capitani è davvero una brutta notizia. Non dimenticheremo la sua umanità, la sua capacità imprenditoriale e il suo impegno in associazione”. Daniele Grotti, segretario Lapam Confartigianato per le sedi di Sestola e Fanano, ricorda così Roberto Capitani, scomparso ieri all’età di 86 anni. Capitani è stato a lungo presidente Lapam Sestola, un incarico ricoperto successivamente anche dal figlio Stefano.

Roberto Capitani era nato il 7 aprile del 1936 a Sestola. Nel comune dell’Appennino è stato da sempre impegnato con l’attività di famiglia nel settore della riparazione, manutenzione e vendita di automobili, adesso di proprietà del figlio che la amministra tuttora.

“Ricorderemo con affetto Roberto Capitani – conclude il segretario generale Lapam Carlo Alberto Rossi – perché è sempre rimasto un componente della famiglia Lapam. Il suo spirito imprenditoriale ha affondato le radici nel territorio, a cui era molto legato. Il suo impegno come presidente a Sestola ha dato grande impulso all’associazione”.