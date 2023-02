Dopo lo stop imposto dalla Pandemia, tornano le serate organizzate da Unvs, Unione Nazionale Veterani dello Sport, sezione Giulio Cantelli e Giorgio Mariani di Sassuolo.

Martedì prossimo, 7 febbraio, a partire dalle ore 19,45 presso il circolo Amici della Lirica in via Pia, la serata a base di gnocco e crescentine per condividere i progetti da realizzare nel corso del 2023 appena iniziato.

L’occasione sarà anche l’appuntamento per rinnovare la campagna tesseramenti.