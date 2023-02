MILANO (ITALPRESS) – Il calo delle bollette del gas “è cominciato. Per quanto riguarda la contingenza, dovremmo aver superato la difficoltà dell’inverno perchè gli stoccaggi ci sono e non dovrebbe esserci più il rischio per questo inverno di rimanere senza gas e senza luce. La preoccupazione rimane per l’anno prossimo”. Lo ha affermato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto-Fratin intervenendo ad un evento di Forza Italia a Milano in vista delle elezioni regionali del 12-13 febbraio.

Foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).