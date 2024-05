MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – E’ della Ferrari di Charles Leclerc il miglior tempo delle FP2, con il suo 1:11.278 che vale il primo crono in griglia. Secondo Lewis Hamilton, che con la sua Mercedes si mette a 0.188 dalla Rossa e conferma un discreto stato di forma sul giro secco, mentre si piazza terzo Fernando Alonso con l’Aston Martin (+0.475). Solo quarto tempo per Max Verstappen, che piazza la sua Red Bull a 0.535 dal primo posto, seguito dalla McLaren di Lando Norris e dall’altra Ferrari di Carlos Sainz, sesta in 1:11.962. Chiude settimo Lance Stroll (Aston Martin), ottava la Red Bull di Sergio Perez e nona la Williams di Alexander Albon, con l’altra Mercedes di George Russell a chiudere la top ten.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).