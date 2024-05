Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 27 alle 6:00 di martedì 28 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 4 Via del Triumvirato e lo svincolo 6 Castelmaggiore, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

Per effetto della chiusura del suddetto tratto, saranno chiusi anche gli svincoli 4 bis Aeroporto e 5 Quartiere Lame, in entrata verso San Lazzaro/A14 e gli stessi svincoli 4 bis e 5 non saranno raggiungibili in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 4 Via del Triumvirato, potranno percorrere la viabilità ordinaria: via del Triumvirato, via Emila Ponente, via Prati di Caprara, viale Sabena, via Manzi, via Marco Polo, via Cristoforo Colombo, via Fabbri, via Bentini, via William Shakespeare, via Stendhal, via Corticella e rientrare in Tangenziale allo svincolo 6 Castelmaggiore; i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 4 Via del Triumvirato, potranno percorrere la viabilità ordinaria: via del Triumvirato, via Emila Ponente, via Ducati, viale De Gasperi, viale Togliatti, via Prati di Caprara, viale Sabena, via Manzi, via Marco Polo, via Cristoforo Colombo, via Fabbri, via Bentini, via William Shakespeare, via Stendhal, via Corticella e rientrare in Tangenziale allo svincolo 6 Castelmaggiore;

per la chiusura dell’entrata degli svincoli 4 bis Aeroporto e 5 Quartiere Lame verso San Lazzaro, utilizzare lo svincolo 6 Castelmaggiore.

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio, verso Bologna, nei seguenti giorni e orari:

dalle 22:00 di lunedì 27 alle 6:00 di martedì 28 maggio;

dalle 22:00 di venerdì 31 maggio alle 6:00 di sabato 1 giugno.

In alternativa, chi è diretto verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Interporto, potrà percorrere la viabilità ordinaria: SP3-Via Marconi, SS64 Porrettana, via Stalingrado ed entrare in Tangenziale; chi è diretto verso Milano potrà utilizzare la stazione di Bologna Borgo Panigale in A14 e chi è diretto verso Ancona potrà utilizzare la stazione di Bologna San Lazzaro in A14.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano, nei seguenti giorni e orari: nelle due notti di lunedì 27 e martedì 28 maggio, con orario 22:00-6:00; nelle due notti di giovedì 30 e venerdì 31 maggio, con orario 22:00-6:00.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Reggio Emilia o di Modena sud, sulla stessa A1, o alla stazione di Campogalliano sulla A22 Autostrada del Brennero.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, su R6 Raccordo A1 Milano-Napoli/A51 Tangenziale est e su R5 Raccordo A1/Piazzale Corvetto, per consentire lavori di pavimentazione, di manutenzione della segnaletica orizzontale e di ripristino danni a seguito di un incidente, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 27 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 28 MAGGIO

Sulla A1 Milano-Napoli:

sarà chiusa la stazione di Lodi, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare Casalpusterlengo, San Giuliano o Melegnano;

sarà chiusa l’uscita di Melegnano e di Binasco, per chi proviene da Bologna, in modalità alternata.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Melegnano o di Binasco, a seconda delle chiusure in atto nel corso della notte.

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 28 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 29 MAGGIO

Sulla A1 Milano-Napoli:

sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Casalpusterlengo o di Piacenza sud;

sarà chiusa l’entrata di Melegnano, verso Milano.

In alternativa si consiglia di entrare a San Giuliano.

Su R6 Raccordo A1 Milano-Napoli/A51 Tangenziale est:

sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di allacciamento sull’R5 Raccordo A1-Piazzale Corvetto, verso Milano Piazzale Corvetto.

In alternativa, immettersi su R5 seguendo le indicazioni per Milano città.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 29 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 30 MAGGIO

Sulla A1 Milano-Napoli:

sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Casalpusterlengo o di Piacenza sud;

sarà chiusa la stazione di Parma, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare Fidenza o Terre di Canossa Campegine, sulla stessa A1, o la stazione di Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia;

sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare Fidenza o Piacenza sud.

Su R6 Raccordo A1 Milano-Napoli/A51 Tangenziale est:

sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di allacciamento su R5 Raccordo A1-Piazzale Corvetto, verso Milano Piazzale Corvetto.

In alternativa, immettersi su R5 seguendo le indicazioni per Milano città.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 30 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 31 MAGGIO

Sulla A1 Milano-Napoli:

sarà chiusa la stazione di Parma, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare Fidenza o Terre di Canossa Campegine, sulla stessa A1, o la stazione di Parma oves,t sulla A15 Parma-La Spezia;

sarà chiuso R5 Raccordo A1-Piazzale Corvetto, verso Bologna.

In alternativa, seguire le indicazioni per Bologna lungo il Raccordo A1/A51 Tangenziale est (R6).

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 31 MAGGIO ALLE 5:00 DI SABATO 1 GIUGNO

Sulla A1 Milano-Napoli:

sarà chiusa la stazione di Parma, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare Fidenza o Terre di Canossa Campegine, sulla stessa A1, o la stazione di Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia.